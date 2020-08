Kleine zelfstandige reisbureaus vragen onze steun

De West-Vlaamse lokale zelfstandige reisbureaus vragen in een open brief op om hen te steunen.

Als het over de gevolgen van de coronacrisis gaat, komen alleen de grote spelers en luchtvaartmaatschappijen aan bod. Terwijl ook het kleine reisbureau om de hoek het moeilijk heeft. Het is tegenwoordig een hele kunst om een reis aan de man te brengen. Want niet iedereen is even happig om nu op een overvol vliegtuig op te stappen. Bovendien zijn veel buitenlandse bestemmingen geschrapt.

Tijdens de quarantaine ontdekten veel mensen het online winkelen. En de concurrentie van het internet is bij het lokale zelfstandig reisbureau groter dan voor de coronacrisis.