Kleine speelpleintjes in Torhout weer open

In Torhout zijn 16 kleine speelpleintjes open gegaan, en ondanks het mooie weer was het vandaag zeker geen overrompeling. En dat is in tijden van corona geen slechte zaak. Lieselotte Denolf, schepen van jeugd: "Er mogen maximum drie gezinnen komen, en ze mogen maximum een halfuur blijven. ’t Is ook niet de bedoeling om te picknicken of veel rond te hangen. Komen, spelen en terug naar huis, dat is de bedoeling."

De jeugddienst is vliegende brigade en kijkt erop toe. De 4 grote speelpleinen in Torhout blijven voorlopig dicht. Het skatepark gaat dan wel weer open, voor acht skaters tegelijk, die één uur hun ding mogen doen.