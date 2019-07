Er is wel degelijk een kleine hoeveelheid asbest vrijgekomen bij de hevige brand die op 9 juli woedde bij het gordijn- en behangbedrijf Flocart in Gullegem.

De rook die vrijkwam bij de brand was kilometers ver te zien. Op de bedrijfssite zelf heeft de milieu-inspectie asbestdeeltjes teruggevonden, en ook op een beperkt aantal aangrenzende percelen is dat het geval. Volgens de gemeente Wevelgem is er evenwel geen gevaar voor de buurtbewoners. De asbestdeeltjes worden volgende week opgeruimd.

