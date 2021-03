In 2020 zijn er in West-Vlaanderen een kleine 20.000 boetes uitgeschreven omwille van corona-inbreuken. 19.577 om precies te zijn.

Dat schrijft Het Nieuwsblad na een rondvraag. De meeste boetes werden uitgeschreven in Kortrijk (2429), maar ook in Oostende (2331) en Brugge (2068) liepen er verschillende mensen tegen de lamp omdat ze zich bijvoorbeeld niet hielden aan het samenscholingsverbod, de avondklok of de mondmaskerdracht. In kleinere landelijke Westhoekgemeenten, zoals Lo-Reninge, Houthulst en Alveringem bijvoorbeeld zijn er veel minder boetes uitgeschreven.