'Klein Engeland Bevrijd' in Klerken over de bevrijdingsdagen tijdens WO II

Op een historisch correcte wijze wordt door een 60-tal figuranten uitgebeeld hoe Duitse bezetters terugtrokken, hoe burgers zich behielpen, hoe het gewapende verzet tevoorschijn kwam en hoe tenslotte de geallieerden onze vrijheid terug schonken.



"Hiermee proberen we bevrijders en de verzetsmensen te herdenken en hun verhalen in de kijker te zetten. Vooral de geschiedenis van het verzet is door velen vergeten. Dit proberen we met ons museum en deze evocatie terug in de belangstelling te brengen", vertelt Brecht Schotte van het Secret War Museum.