Klein Duimpje, Rapunzel of Peter Pan: 30 sprookjesfiguren komen tot leven op zandsculpturenfestival in Middelkerke

Op het strand van Middelkerke zijn kunstenaars bezig met de opbouw van het zandsculpturenfestival. Thema dit jaar is sprookjes: van Peter Pan over Belle en het Beest tot Sneeuwwitje. Op 1 juli opent het festival voor het publiek.

De gelaarsde kat is één van de 30 sprookjesfiguren die tot leven komen op het zandsculpturenfestival in Middelkerke deze zomer. 26 'carvers' of zandkunstenaars uit alle hoeken van de wereld zijn er aan het werk om van de 6 miljoen kilo zand iets moois te maken.

"Het zand is redelijk hard, omdat er nog wat klei tussenzit. Daardoor is het redelijk bewerkbaar en kan je er spectaculaire dingen mee maken", vertelt de Brugse Hanneke Supply.

Afwisselend parcours

"We hebben geprobeerd om een afwisselend parcours te maken, zowel in formaat als in uitvoering. De ene keer een klein sculptuur, dan weer wat groter. Soms is het een scène in het bos, soms in een ruimte, buiten of in de lucht", zegt artistiek leider Maxim Gazendam.

Zelf ontdekken kan vanaf 1 juli tot half september.