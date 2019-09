Een dief, die al sinds begin juli onder meer portefeuilles stal in de kleedkamer van voetbalclub Excelsior Zedelgem, is gevat.

De onderzoeksrechter heeft een jongeman (geboren in 1999) aangehouden voor feiten van diefstal in Zedelgem. Daar maakte hij onder andere portefeuilles buit. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de man voor nog meer dergelijke feiten in aanmerking komt. De verdachte werd recent al veroordeeld voor identieke feiten. Een mogelijke kompaan van de man werd door de onderzoeksrechter onder strikte voorwaarden vrijgelaten.