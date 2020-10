Klasgenoten aangegrepen door dood Noor (17)

Het gezinsdrama vorige vrijdag in Gullegem, waarbij Noor Verstraeten (17) om het leven kwam, heeft veel mensen aangegrepen, niet in het minst haar klasgenoten.

Noor liep school in Ter Groene Poorte in Brugge. Vanmorgen zijn de leerlingen dan ook opgevangen om samen het plotselinge afscheid te verwerken. Samen met een rouwteam werden herinneringen aan Noor opgehaald tijdens een wandeling. Iris Cornette, algemeen directeur Ter Groene Poorte: “We hebben hen een schriftje gegeven waar ze hun eerste onverwerkte emoties konden opschrijven. Ze mogen dat ook bijhouden en kunnen daarmee ook de komende tijd aan de slag.

De jongeren hebben spontaan woorden en zinnen opgetekend en die als witte linten in een boom gehangen, als blijven herinnering aan het meisje. In de bezinningsruimte kunnen leerlingen zich ook even afzonderen en hun gevoelens van zich afschrijven bij de foto van Noor. De schok heeft veel leerlingen emotioneel geraakt. En er volgen nog moeilijke dagen.

