De centrumstraten van Roeselare staan dit weekend volledig in het teken van de consument. De winkelstraten staan bol van animatie en live muziek en handelaars en horeca-uitbaters verwennen hun klanten met geschenkjes. En die klantenbinding is nodig, want online shoppen zit al een tijd in de lift en de hoge energietarieven jagen de kosten de lucht in.