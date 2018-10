Klachtenregen over oproepingsbrieven in Knokke-Heist

‘Een exact cijfer is moeilijk, maar de veertien medewerkers van de dienst burgerzaken behandelen dagelijks toch zeker elk tien klachten. We schatten dat vijf tot acht procent van de 27 200 kiesgerechtigden melding maakt dat ze geen oproepingsbrief kregen, en dat zijn er toch wel heel veel’, klinkt het. De bedeling van de oproepingsbrieven gebeurt door Bpost en zou intussen overal achter de rug moeten zijn.

Tussen reclamefolders of verkiezingsdrukwerk

Het Gentse IT-bedrijf Cevi, dat instaat voor het drukken en versturen van 1,8 miljoen oproepingsbrieven, schuift de verantwoordelijk deels af op Bpost, maar ook op de kiezers zelf.

“Wij leveren alle oproepingsbrieven met een specifieke barcode aan het postsorteercentrum Gent X, van waaruit alle kiesbrieven naar de verdeelcentra en gemeenten verdeeld worden. Vaak zien we dat een oproepingsbrief tussen een reclamefolder of verkiezingsdrukwerk belandt, en zo niet wordt opgemerkt. Bpost garandeerde ons dat bij de bedeling van de oproepingsbrieven geen reclame of ander verkiezingsdrukwerk zou uitgereikt worden, maar vergeten we ook niet dat her en der sociale onrust is bij Bpost”, aldus Hilde Mortier van Cevi

Ook zonder oproepingsbrief geldt opkomstplicht

Sowieso moet je je als kiesgerechtigde op zondag 14 oktober naar het stembureau begeven, ook zonder oproepingsbrief. Kiezers die hun oproepingskaart niet in de brievenbus vonden, kunnen op de dienst Burgerzaken in Knokke-Heist een duplicaat krijgen. Maar je kan ook zonder gaan stemmen, enkel de identiteitskaart is verplicht. Vooraf informeren in welk kiesbureau je moet gaan stemmen, kan daarbij wel handig zijn.