Klachten over lawaaierige tanks aan Ieperse legerkazerne

In de omgeving van de Ieperse legerkazerne klagen bewoners al meerdere weken over storende lawaaihinder door rondrijdende tanks. En dit vooral op zondagnamiddagen.

Ze hebben hierover al klachten gemeld aan het stadsbestuur. Schepen Dimitri Soenen: "We kregen inderdaad klachten van omwonenden van lawaaihinder. Hierop hebben we een brief gestuurd naar de War Heritage Institute (WHI) om onze bezorgdheid mee te delen. Zeker gelet hun toekomstige plannen om in de kazerne van Ieper een tankmuseum op te zetten, kunnen ze nu beter al rekening houden met goed nabuurschap."

De directeur van het WHI antwoordt dat het niet de bedoeling is - eens het museum open is - om er dagelijks of wekelijks ritten te doen met tanks. Het wordt eerder een eenmalig evenement per jaar. Hij deed ook het voorstel om periodiek een overleg met de stad Ieper te organiseren. Bij het eerstkomende overleg zal schepen Soenen de overlast door de tanks nog eens aankaarten om tot een oplossing te komen.

