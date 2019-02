Klacht tegen nieuw stadsbestuur is ingediend

Bij de Raad van State werd er klacht ingediend tegen burgemeester Lies Laridon (CD&V) en bij de raad voor verkiezingsbetwistingen gebeurde dit tegen de benoeming van de schepenen Marc De Keyrel en Martin Obin (CD&V) en Marc Deprez (Idee Diksmuide), tegen de aanstelling van gemeenteraadsvoorzitter Katleen Winne (Idee Diksmuide) en die van Jan Van Acker (Idee Diksmuide) als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Volgens SP.a-open-raadslid Kurt Vanlerberghe baseren de indieners zich voor hun klacht op de dubbele burgemeestersvoordracht die niet in overeenstemming is met de wetgeving. Indien de respectievelijke rechtscolleges de klagers in het gelijk stellen, dan kunnen betrokken burgemeester, schepenen en voorzitters gedurende de huidige bestuursperiode hun mandaat niet meer opnemen.

Alternatief?

Volgens evenwel nog onbevestigde berichten zou de huidige CD&V-Idee Diksmuide-meerderheid al een alternatief in de steigers hebben staan waarbij de geviseerde mandaathouders vervangen worden door hun partijgenoten die in de gemeenteraad zetelen. Wel zou er gewerkt worden met een soort schaduw-stadsbestuur. Bij deze piste zou raadslid Els Leenknecht als burgemeester aangesteld worden. Maar dit is nog voorbarig, eerst is het wachten op de uitspraak van de rechtscolleges.

Uitspraak in april en mei

De uitspraak van de Raad van State met betrekking tot de benoeming van de burgemeester wordt in de loop van de maand mei verwacht, die van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in april. Maar bij die laatste is er nog een beroepsmogelijkheid voorzien bij de Raad van State. Die kan dan oordelen over de schepenen en de voorzitters tegen juli.