Klacht tegen gemeenteraadslid voor perslek in Meulebeke

In Meulebeke heeft Jean-Marie Gunst, de voorzitter van de gemeenteraad, een klacht neergelegd bij het parket omdat een gemeenteraadslid informatie lekte naar de pers.

Aanleiding is het rapport van Audit Vlaanderen waarin burgemeester Verwilst verdacht wordt van belangenvermenging bij een aantal vastgoedprojecten. Het parket onderzoekt de zaak.

Het rapport is in besloten zitting behandeld op de gemeenteraad maar daarna toch doorgespeeld naar de pers. Volgens de gemeenteraadsvoorzitter is dit een schending van het beroepsgeheim.

