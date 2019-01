Klacht in Diksmuide tegen nieuw schepencollege

In Diksmuide is met twee weken vertraging toch nog een schepencollege geïnstalleerd.

Er was bij de vorige installatie tumult ontstaan rond een mogelijke tweede voordrachtsakte. De schepenen van de coalitie CD&V en Idee werden maandag gekozen bij geheime stemming. Er was bij de vorige gemeenteraad geen gezamenlijke akte van voordracht ingediend bij de voorzitter. De stemming begon met de voordracht van de voorzitter. Opvallend, naast Katleen Winne (Idee) kwam er nog een kandidatuur binnen, van oppositielid Mieke Vanrobaeys (N-VA). Dat zou ook het geval zijn bij de stemmingen van de schepenen.

Tegenkandidaten

Sp.a-open, N-VA en zelfs Groen counterden elke kandidatuur van de meerderheid met een eigen kandidatuur. "Kwatongen zullen het hebben over een politiek manoeuvre of postjespakken, maar ze zouden beter zwijgen. De waarheid komt altijd boven", aldus Vanrobaeys, die meent dat CD&V en Idee al een jaar geleden hun postjes veiligstelden. Ook bij de andere oppositiekandidaten klonken nagenoeg dezelfde woorden. Uiteindelijk raakten de schepenen vlot geïnstalleerd. Ze kregen zelfs steun van één oppositielid. Door de geheime stemming kon niet nagegaan worden wie dat was. Voorzitster Winne richtte zich na een stemmingsronde, die drie uur duurde, tot de oppositie. "Goede moed!", zei ze. Dat jaagde de decibels de hoogte in in het publiek.

Klacht

De oppositiepartij Sp.a-Open bleef erbij dat CD&V en Idee Diksmuide twee bestuursakkoorden hebben ondertekend: een versie met Sp.a-open en één zonder.

Ze wil dat de Raad van State de aanstelling van burgemeester Lies Laridon schorst en vraagt bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen de schorsing van de schepenen.

Lees ook: