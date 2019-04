Klacht of aangifte op aanspraak

Voortaan kan je in 4 politiezones (MIRA, Gavers, Vlas en Grensleie) een klacht indienen of aangifte doen op afspraak.

De dienstverlening vermindert niet, maar op die manier is er wel minder wachttijd aan het loket en minder druk voor de dienstdoende agent. Een afspraak kan je maken via de website van de eigen politiezone. Voor het eerst doen 4 politiezones dit samen, om een eenduidige aanpak te hebben in heel Zuid-West-Vlaanderen.

Voor dringende hulp kan je nog altijd op 101 of 1701 terecht.