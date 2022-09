Kjenta Vangampelaere wordt nieuwsanker bij Focus en WTV

Bijna een jaar is ze een vaste waarde binnen het redactieteam van Focus en WTV.

Kjenta Vangampelaere: “Het is een kinderdroom die uitkomt om het nieuws te mogen presenteren. Ik ben Focus en WTV dan ook heel dankbaar voor het vertrouwen. Van in het begin - eerst in de zomer als jobstudent en sinds oktober 2021 als fulltime (video) journalist – heb ik de kans gekregen om continu bij te leren. Ik kijk er enorm naar uit om nu ook het West-Vlaamse nieuws tot in de huiskamer te brengen, ook bij het jongere publiek.”

Bart Coopman, chef nieuws Focus en WTV: “Kjenta zorgt niet alleen voor een verjonging maar zeker ook voor een versterking van onze ploeg van nieuwsankers. Bij live-interventies in het nieuws hebben we al gezien wat ze in haar mars heeft. We geloven dat ze dat even gedreven zal doen van uit onze nieuwsstudio. Samen met Karl, Ann-Sofie, Tijs en Caroline wordt Kjenta zo een vast gezicht van West-Vlaams nieuws.”

Kjenta presenteert vanaf 5 oktober mee het middag- en avondnieuws. Telkens om 12.30 uur en om 18.00 uur. Ook in het weekend, vanaf 18.30 uur, zal ze te zien zijn op zowel Focus als WTV en focus-wtv.be. Kjenta blijft ook reportages maken.