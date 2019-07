De spuitgasten van brandweerzone Fluvia hebben deze ochtend ter hoogte van de Stedestraat in Harelbeke enkele kittens in nood gered.

De katjes zaten vast in de riolering en konden niet op eigen kracht uit de penibele situatie raken. De brandweer werd ingeschakeld en bouwde een tijdelijke trap in de riolering waardoor de beestjes er zelf uit konden raken. Het is nog niet duidelijk hoe de kittens in de riolering terecht kwamen.