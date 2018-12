Kiter springt over pier van Blankenberge

Zaterdagmiddag heeft de 29-jarige Jabbekenaar Thomas De Wispelaere met een kite over de pier van Blankenberge gesprongen. De waaghals sprong 16.5 meter hoog en 37 meter ver.

Thomas De Wispelaere is aangesloten bij Surfclub Icarus in Zeebrugge. Hij kite al meer dan 15 jaar. Een sprong over de pier van Blankenberge stond al vanaf het begin op zijn bucketlist.

Na lang trainen besloot hij om op zaterdagmiddag omstreeks 13 uur zijn kans te wagen. "Voor ik in het water ging, controleerde ik alles nog eens. De pier is op het punt waar ik sprong zo’n 9 meter hoog. Alles goed timen was dus zeer belangrijk. Het waaide ongeveer 9 Beaufort, maar mijn sprong ging perfect. Crazy eigenlijk, hoe je enkel met de natuurelementen, eigen kracht en een board zo’n zaken kan doen."