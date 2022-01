Kippenvel: Kinderen uit Kuurne eren overleden Lisa (10): "Sturen kusjes naar de hemel"

Het meisje overleed vier maanden terug na een ongelijke strijd tegen kanker. De school eert op deze manier haar verjaardag. Het lieveheersbeestje was haar symbool in het ziekenhuis, ze lag in de rode kamer. Lisa zou in het vierde leerjaar zitten. De volledige school trok vandaag naar haar huis om bellen te blazen: "We sturen kusjes naar de hemel voor Lisa."

Kippenvel in #Kuurne. Lisa is jarig vandaag maar ze overleed 4 maand geleden . En toch vieren ze met een ode aan Lisa. Bellen blazen aan haar huis. Wat de school #vbssintmichiel vandaag deed is hemels hartverwarmend @Bram_VDP pic.twitter.com/a8GwgCeu4A — Francis Benoit (@FrancisBenoitku) January 12, 2022