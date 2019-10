Kinepolis is Onderneming van het Jaar

De wedstrijd wordt georganiseerd door EY, De Tijd en BNP Paribas Fortis. Kinepolis volgt voedingsgroep Ardo op, de laureaat van vorig jaar. Het is de 24ste keer op rij dat de wedstrijd voor bedrijven in Nederlandstalig België wordt georganiseerd.

Kinepolis kent zijn roots in Kortrijk. Het werd opgericht door wijlen Albert Bert en zijn schoonzus Rose Claeys in 1997. In 1998 ging de bioscoopgroep naar de beurs. Na de oprichters namen Florence Gijbels en Joost Bert de leiding over het bedrijf in handen. Nu gebeurt dat door Eddy Duquenne. Kinepolis is één van de best geleide bedrijven, operationeel, en blijft ook overnames doen.