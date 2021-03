Kindvriendelijke mountainbikeroute in Calmeynbos

Sport Vlaanderen selecteerde de blauwe lus in het Calmeynbos in De Panne als kindvriendelijke mountainbikeroute. Alles samen kregen ruim 100 routes in ongeveer 90 gemeenten het label. Op die manier wil Sport Vlaanderen coronaveilige activiteiten voor gezinnen met kinderen promoten.

Omdat heel wat ouders sinds de corona-uitbraak op zoek zijn naar leuke buitenactiviteiten met hun kinderen en de bewegwijzerde mountainbikesroutes heel wat troeven hebben voor gezinnen, screende Sport Vlaanderen alle routes op basis van enkele criteria. De kindvriendelijke routes zijn nooit langer dan 20 km, zijn relatief goed berijdbaar en hebben extra beleving op en naast de route. Je kan ze herkennen aan het kindvriendelijke label.

Kindvriendelijke gemeente

Op basis van deze criteria werden in totaal 112 lussen geselecteerd in 87 gemeente. En dus ook de blauwe lus in het Calmeynbos van De Panne. Stéphane Buyens, schepen van Sport: ‘De Panne zet nogmaals zijn reputatie als kindvriendelijke gemeente in de verf met dit prachtige initiatief. In je familiebubbel sporten, is op vandaag dankzij corona geëxponeerd tot een evidentie. Daarom moesten wij ook meesurfen op deze golf. Of hoe zelf een vervelende pandemie creatief gebruikt kan worden.’

Kaartjes downloaden

Een kindvriendelijke mountainbikeroute herken je aan het kindvriendelijke label. Meer info en kaarten met de routes vind je op www.sport.vlaanderen/kindvriendelijkeroutes.