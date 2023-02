Kindervriend is eerste school die SMOG-label krijgt

De Kindervriend in Rollegem, bij Kortrijk is de eerste school in Vlaanderen die het SMOG-label krijgt. SMOG is een soort gebarentaal voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Smig en Smog, twee kleurrijke medewerkers van De Kindervriend in Rollegem hebben het SMOG-label opgehangen in hun school. Als eerste in Vlaanderen omdat ze de SMOGtaal al jaren doorgeven aan kinderen. SMOG staat voor spreken met ondersteuning van gebaren. "Wij zijn daar heel heel blij mee want dat is eigenlijk een bevestiging van al ons werk dat wij iedere dag doen met de kinderen, met onze gebaren dus dat is heel heel tof voor ons", zeggen Smig en Smog.

Anders dan voor doven

In totaal zijn er zo'n 500 gebaren die de communicatie voor kinderen met een verstandelijke beperking makkelijker moet maken. Het is anders dan de gebarentaal voor doven en slechthorenden.

"Het komt zeker niet in de plaats van het spreken, het is een visuele ondersteuning ervan. Dus onze kinderen gaan zeker niet minder praten, integendeel, de jaren ervaring hebben eigenlijk bewezen dat het een zeer goede methode is om de kinderen hun taal te stimuleren", vertelt Hilde Vangheluwe, logopediste Kindervriend.

Hier werkt de SMOG-taal bij de kinderen heel goed. Ook over wat ze vanmiddag gaan eten bijvoorbeeld. De methode wordt ook in andere voorzieningen en bij de gezinnen thuis gebruikt. En dat blijkt echt wel nodig. "Veel kinderen doordat ze niet begrepen werden in het verleden zonder SMOG, waren gefrustreerd of waren in zichzelf gekeerd maar dankzij die methode hebben ze zich kunnen ontplooien en voelen ze zich begrepen. Een half woord zeggen wij altijd en een half gebaar is communicatie. En dat is wat wij nastreven."