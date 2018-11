Kinderrechtencommissaris bezoekt De Zande

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen heeft zich vandaag in de gesloten jeugdinstelling De Zande in Beernem op de rooster laten leggen door een jonge bewoonster.

Hij wou op die manier weten wat er echt leeft. "We willen vooral dat voor jongeren die hier terechtkomen de pauzeknop niet wordt ingedrukt en ze verder kunnen met hun leven als ze hier buitenkomen", aldus Vanobbergen.

Het kinderrechtencommissariaat viert dit jaar zijn 20ste verjaardag, maar er zijn nog tal van uitdagingen, ook voor Vanobbergen die beseft dat 2021, het einde van zijn mandaat als kinderrechtencommissaris, dichterbij komt.

Een jongere uit De Zande hield Vanobbergen een spiegel voor en liet hem spreken over zijn verwezenlijkingen en uitdagingen, ook voor gemeenschapsinstellingen. "Hier wordt een veilige plek gecreëerd, zodat jongeren hier kunnen tot rust komen en bekijken hoe ze hun leven kunnen terug opbouwen. Langs de andere wordt hen ook het belangrijkste ontnomen: hun vrijheid."

Behoorlijk confronterend

Eén van de doelstellingen die hij zich daarom nog vooropstelt is zorgen voor een goede doorstroming naar het onderwijs. "Voor veel jongeren wordt de pauzeknop ingedrukt. Ze komen hier binnen als 14-jarige, stappen buiten als 16- of 17-jarige, en komen dan in een gewone school waar ze opnieuw plots 14 jaar zijn en hun verloren jaren nog moeten opnieuw doen. Er zou een soort van getuigschrift moeten komen die ze kunnen voorleggen als ze buitenkomen", aldus Vanobbergen. Hij pleit ook voor meer uniform systeem, zeker rond afzondering en isolatie en vindt dat er ook voldoende aandacht en speciale zorg moet zijn voor jongeren met psychische problemen.

Daarna bezocht hij nog een tentoonstelling, gemaakt door jongeren over thema's die hun bezighouden. Eén daarvan is inzagerecht in hun dossier. Het was dan ook behoorlijk confronterend toen Vanobbergen een werk van een jongere zag die een dossier had samengesteld met Vanobbergen zijn naam op, geketend en gesloten met een dik hangslot.