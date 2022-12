Kinderopvang in Zwevegem moet deuren sluiten

De vergunning van kinderdagverblijf Baby Hof is Zwevegem werd sinds afgelopen donderdag tijdelijk ingetrokken door het Vlaams agentschap Opgroeien. Een aantal tekortkomingen werden in het verleden onvoldoende weggewerkt en er zijn ook enkele nieuwe klachten. Aangezien er geen garantie op een veilige omgeving is, grijpt het agentschap meteen in.

Door de schorsing krijgt de opvang nu de tijd om alles grondig aan te pakken. Als de tekortkomingen tegen 15 maart 2023 niet opgelost zijn, dan wordt de vergunning van het kinderdagverblijf definitief ingetrokken. De ouders werden woensdag al ingelicht over de sluiting. Voor hun kinderen helpt de gemeente zoeken naar noodopvang.