Kinderopvang 't Petoetje verantwoordelijk voor dood baby

Kinderopvang ’t Petoetje uit Moorsele is veroordeeld voor onopzettelijke doding van een baby van 10 maanden oud. Het meisje stikte in september 2020 in haar bedje.

Uit onderzoek bleek dat het bedje niet in orde was. Er was een bout los waardoor het hoofd van het kind tussen de spijlen gekneld zat. Ook was de matras te klein waardoor haar lichaam tussen de bedrand en de beddenbodem was geschoven.

De verantwoordelijke van de toenmalige opvang is nu dus veroordeeld voor onopzettelijke doding. Ze krijgt wel opschorting van straf. De vzw achter de kinderopvang krijgt een voorwaardelijke boete van 12.000 euro. En de twee kinderverzorgsters zijn vrijgesproken. Zij werden ervan beschuldigd dat ze te weinig toezicht hadden gehouden tijdens het dutje van het kind. Maar dat acht de rechtbank niet bewezen.