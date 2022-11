Kinderopvang nabij Ventilus-hoogspanningslijn: "We zullen moeten verhuizen"

Een kinderopvang in Izegem vreest dat de kans nu nog groter is dat het vlakbij een Ventilus-hoogspanningslijn komt. Wetenschappers tonen dan wel geen oorzakelijk verband aan, het aantal gevallen van kinderleukemie is wel hoger bij zo'n magneetveld.

En dat is voor uitbaatster Evelien reden genoeg om een andere locatie te zoeken. De Opvang De Molboerderij in de Klaregrachtstraat telt gemiddeld zo'n 16 kinderen na of voor schooltijd. Eén van de tracés voor Ventilus loopt op zo'n 25 meter van het gebouw waarin Evelien 10.000 euro investeerde om het aan te passen. Het rapport Westermann is voor haar een domper.

"Ik was er niet gelukkig mee. Ik dacht dat het anders zou uitdraaien en ondergronds zou worden. De inspectie zal het niet goedkeuren en het is ook niet goed voor de gezondheid. We zullen de opvang dus moeten verhuizen en ook wijzelf zullen hier wellicht niet blijven", klinkt het.

