Kinderopvang met 35 kindjes sluit de deuren in Gistel

Bijna 80 gezinnen moeten op zoek naar een oplossing, maar tonen de meeste ouders begrip voor de beslissing. Julie Maenhoudt, mede-zaakvoerder Ieniemini: "Er zijn al heel veel traantjes gevloeid. Wij hebben twee weken geleden beslist om te stoppen. De zaterdag hebben we dat meegedeeld aan de ouders. Dat was geen makkelijke beslissing. Dat was onze droom die wij opgestart zijn en die we jammer genoeg na twee jaar moeten stoppen."

(lees verder onder de foto)

Ieneminie had problemen om geschikt personeel te vinden en ook de voedings- en energieprijzen spelen een rol in de sluiting. De zaak voldeed ook niet aan de opgelegde voorwaarden om subsidies te krijgen. Maar ook de werkdruk is hoog. "Negen kindjes per begeleider is heel veel. Als je allemaal grote kinderen hebt of kinderen die goed meewerken, is dat haalbaar. Als je negen baby's hebt, moet je de hele dag luiers verversen en eten geven. Het is heel jammer, want we doen allemaal onze job met hart en ziel. Spelen met de kinderen, dat verwatert door de hoge werkdruk. "

Tot aan de herfstvakantie blijven ze open en springen medewerkers van de buitenschoolse kinderopvang bij.