Kinderopvang in Langemark tijdelijk dicht na lichamelijk letsel bij kindje

Het is nog onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld in kinderopvang Kiekeboe in Langemark. Wel is zeker dat de opvang voorlopig drie maanden moet sluiten. "We hebben een melding gekregen die wij serieus nemen. Om de veiligheid van de andere kinderen te garanderen, hebben we beslist om de opvang voorlopig te schorsen", zegt Nele Wouters van Kind en Gezin.

Volgens Kind en Gezin waren er nog geen eerdere problemen bij Kiekeboe. "We gaan nu kijken wat er precies is gebeurd om eventuele verdere stappen te ondernemen." In de crèche zou er te weinig toezicht zijn. Het incident is van vorige week.