Kinderopvang in Harelbeke moet dicht na klacht over ongepast straffen

Kinderopvang Baloe in Harelbeke moet drie maanden dicht na een klacht. Het gaat om een voorzorgsmaatregel.

Volgens de persoon die de klacht indiende worden kinderen er op een ongepaste manier gestraft. Kind en Gezin schorst de kinderopvang met onmiddellijke ingang, en dat voor drie maanden. “Het gaat om een tijdelijke voorzorgsmaatregel die ons de tijd geeft om deze ernstige klacht te onderzoeken,” zegt Nele Wouters van het agentschap Opgroeien.

Volgens Kind en Gezin kon de persoon die de klacht indiende 'objectieve gegevens' voorleggen die het hardhandig gedrag en fysiek straffen van kinderen moeten bewijzen. Het is niet de eerste keer dat er klachten zijn over Baloe, maar in het verleden werden die telkens ontkend.

De ouders van de 21 kinderen die er opgevangen worden, moeten nu op zoek naar een andere kinderopvang. Gisterenavond kregen de ouders daarover een infosessie.