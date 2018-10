Kindermishandeling in Cococinelle in beroep bevestigd

Een onderzoek na aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag bracht ouderwetse en mensonterende opvoedingsmethodes van onthaalmoeder D.S. (41) aan het licht. Van seksuele feiten bleek uiteindelijk geen sprake. Wel deden zich praktijken voor in de crèche die door het parket als mishandeling werden gekwalificeerd. Kinderen moesten in zeep bijten als ze een ander kindje hadden gebeten, moeilijke eters werden hardhandig gevoed, slechte slapers werden aan een matras vastgebonden, fopspenen werden op de mond geplakt, kindjes werden met een harde straal water uit de tuinslang bespoten omdat ze vuil waren, enz.

De rechter in eerste aanleg in Kortrijk oordeelde dat minstens 21 kindjes het slachtoffer werden van opzettelijke slagen en verwondingen, maar ook van mensonterende behandeling. De vrouw werd veroordeeld tot drie maanden cel met uitstel.

In beroep vroeg ze de vrijspraak. Volgens haar advocaat ging het om een streng maar gestructureerd beleid met verantwoorde technieken. "Een pedagogische tik moet kunnen", oordeelde hij. Het openbaar ministerie vond dat de vrouw in eerste aanleg te licht werd gestraft en vroeg in beroep negen maanden cel met probatie-uitstel. Het hof oordeelde dat de bestraffing van de rechter in Kortrijk de juiste was en bevestigde de straf van drie maanden met uitstel.

