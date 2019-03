Kinderkunstenfestival Spinrag in Kortrijk lokt veel volk

Tijdens de krokusvakantie pakt Kortrijk opnieuw uit met het kinderkunstenfestival Spinrag. Vorig jaar lokte het festival meer dan 10.000 bezoekers. Maar ook dit jaar brengt Spinrag een mix van (betalende en gratis) voorstellingen, films, installaties én ateliers in de hele stad.

Kinderen op en naast het podium, het is een vertrouwd zicht tijdens de krokusvakantie in Kortrijk. Het festival laat kinderen proeven van theater, muziek en dans. En het is voor één keer toegestaan om met borden te gooien (zie onder).

Het kinderkunstenfestival loopt nog tot en met volgende zondag.