Kinderen zorgen voor lawaaihinder, deel speeltuin afgesloten

Enkele tientallen kinderen, die opgevangen worden in de buitenschoolse kinderopvang Buitenbeentje in Langemark-Poelkapelle, zullen tijdens de paasvakantie niet de hele speeltuin mogen gebruiken.

De gemeente liet nadars plaatsen om een deel van de tuin af te zetten na herhaaldelijke klachten van twee buren over geluidshinder door spelende kinderen. Het stuk speelpleintje dat paalt aan de woning van de buur is dus afgesloten voor de goede vrede. Maar andere buren begrijpen de klacht over lawaaihinder niet.

Muziekinstallatie is verplaatst

Met de maatregel is het de bedoeling om na te gaan of er nu minder geluidshinder is. Eerder al besliste de gemeente dat de kinderen pas na acht uur ’s ochtends buiten mogen. Vorig jaar was er ook een geluidstudie, de gemeente onderzoekt nu de oplossingen die daarin staan en intussen doen de begeleiders van Het Buitenbeentje hun best. "We wijzen de kinderen er vaak op dat het wat stiller moet. De activiteiten vinden nu in het andere deel van de tuin plaats, Ook de muziekinstallatie is verplaatst en het springkasteel komt straks ook aan de andere kant.