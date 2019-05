In Kortrijk start vandaag een opmerkelijke foto-expo waarbij kinderen de hoofdrol spelen. Elke foto is gebaseerd op een bestaande cd of platenhoes of cd.

Fotografe van dienst is Cindy Frey, zij runt nu een tattooshop maar in een vorig leven was haar ding het in beeld brengen van rock- en popsterren. De unieke kinderportretten waar muziek in zit, zijn te bewonderen in de hal van muziekcentrum Track.