Kinderen volgen buiten les, ook als het sneeuwt

Het is voor ruim 20 kleuters van de Steinerschool in Assebroek de normaalste zaak ter wereld, maar als er sneeuw ligt, wordt de buitenklas toch net iets extra speciaals. Ingeduffeld in warme kleren trokken de kinderen vanmorgen naar Hoeve Hangerijn. Bedoeling was dat ze er al spelend in de sneeuw ook heel wat opstaken en bijleerden. De juf ziet veel voordelen in die andere aanpak.

Trees Sierens: “De kinderen bewegen veel. Ze zijn dicht bij de natuur en beleven die mee. En ze snuiven gezonde buitenlucht op.” Maar wie de sneeuw wil trotseren, moet zijn voorzorgen nemen.

Warm ingeduffeld

De juiste kledij zorgt ervoor dat de kleuters geen koud krijgen. Ze zijn dan ook stuk voor stuk warm ingeduffeld. In de namiddag keren de kleuters, zoals elke dag, terug naar hun binnenklasje.