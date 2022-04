Deze middag gebeurde er een zwaar verkeersongeval in Staden, op het kruispunt van de Soetestraat met de Landweg.

Een wagen met twee kinderen aan boord wordt op het kruispunt aangereden door een automobilist die geen voorrang verleent. De wagen gaat over de kop, waarna de brandweer de kinderen heel voorzichtig uit de wagen heeft moeten halen, op vraag van de mug-arts. De kinderen van 2 en 9 jaar zijn overgebracht naar het AZ Delta in Roeselare. Hun toestand zou ernstig zijn. Er is een verkeersdeskundige aangesteld.