Kinderen staan virtueel op windmolen in Gistel

Aan de hand van vier ervaringen lieten kinderen uit de lagere scholen in Gistel zich onderdompelen in de wereld van windenergie. Na een video over het belang van windenergie kregen ze de wind van voor, letterlijk: een grote propeller gaf zoveel wind als je bovenop een windturbine kan voelen. (lees verder onder de foto)



De kinderen -allemaal uit het lager onderwijs- konden ook zelf energie opwekken met een fiets, maar de Virtual Realitybril bleek dé klepper van de dag. Ze konden virtueel binnenin de molen omhoog klimmen, en het uitzicht in zo'n windmolen ervaren door de VR-bril.

De belevingsdag in het windturbinepark in Gistel is een initiatief van Aspiravi uit Harelbeke, dat in Gistel ook enkele windmolens heeft staan.