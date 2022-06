De werknemers van een supermarkt in Roeselare hebben vandaag hulp gekregen van wel heel jonge werkkrachten. Kinderen uit het vijfde leerjaar van de Vrije Basisschool Sprankel mochten proeven van de verschillende taken in de supermarkt.

Aan het begin van de werkdagen kregen alle kinderen hun taak in de winkel. Ze kregen daarbij hulp van het personeel dat uitlegde hoe alles in zijn werk gaat. Op basis van een voorafgaand sollicatiegesprek in de klas konden de kinderen kiezen voor twee specifieke taken zoals het vullen van de winkelrekken of meehelpen aan de kassa.