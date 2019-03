Kinderen overwinnen angst voor ziekenhuis

Het Teddy Bear Hospital opende zijn deuren aan KU Leuven Campus Kulak Kortrijk. Studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen) leiden kinderen van de 3de kleuterklas en eerste leerjaar op tot als het ware echte teddybeerdokters. De 70 jonge teddybeerdokters werden samen met hun zieke teddybeer meegenomen doorheen een parcours bij de huisarts, radioloog, operatiekamer, tandarts… Zo proberen de studenten de angst bij kinderen voor de ziekenhuisomgeving op een speelse en leerrijke manier weg te nemen.



Terwijl de kinderen druk in de weer waren met het verzorgen van hun teddybeer, konden de ouders een lezing over EHBO/reanimatie bij kinderen bijwonen. Deze sessie werd gegeven door Child Care Academy, een organisatie die zich focust op workshops over pediatrische hulpverlening.

Teddy Bear Hospital wordt georganiseerd door BeMSA KULAK met steun van het AZ Groeninge en KU Leuven Campus Kulak Kortrijk. BeMSA KULAK is een vereniging van studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen. Door het organiseren van verschillende (bio)medische gerelateerde evenementen zoals Teddy Bear Hospital, proberen deze studenten reeds tijdens hun opleiding een positieve impact te hebben op de gezondheidszorg in onze regio.

Deelname was volledig gratis, zowel voor de kinderen als de ouders.