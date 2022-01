Kinderen opnieuw voltijds naar school, maar het is bang afwachten

Het is voor scholen afwachten hoe lang ze uit het vizier blijven van corona. Vooral voor directies wordt het puzzelen en hopen dat het leerkrachtenteam standhoudt.

Lager onderwijs

In de lagere school is er niet echt veel veranderd. De maatregelen zijn vervelend, maar iedereen raakt ze gewoon, klinkt het. Omdat alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar een mondmasker moeten dragen, kunnen klasgenoten van een besmet kind beschouwd worden als laagrisicocontacten. Daarom moet een klas pas in quarantaine wanneer er vier besmettingen zijn of wanneer 25 procent van de klas besmet is. De quarantaine duurt dan vijf dagen. Als een leerling een hoogrisicocontact had buiten de klas of het gezin en daarom in quarantaine moet, mag het kind wel uit quarantaine om naar school te gaan. Carl Vangheluwe, directeur GBS De Bever Ichtegem: "Wij doen natuurlijk ons best. We blijven handen wassen, ontsmetten. Ventileren, CO2-meters zijn er, mondmaskers worden gedragen. Uiteindelijk zijn dat de maatregelen waar we kunnen op inzetten. Zijn we ongerust? Natuurlijk wel. De uitdaging is om de uitval bij het personeel zo veel mogelijk te vermijden."

Aan de ouders vragen de ministers om wekelijks een zelftest te doen met hun kinderen. Niemand weet hoeveel mensen dat gaan doen. En strikt genomen is het geen verantwoordelijkheid van de school. "Dat kunnen wij dat alleen maar vragen. We gaan kort op de bal spelen, maar we kunnen die testen natuurlijk niet zelf afnemen op school."

Secundair onderwijs

Voor leerlingen van het secundair onderwijs gelden de regels die in de brede samenleving van toepassing zijn. Wie volledig gevaccineerd is, moet na een hoogrisicogcontact niet langer in quarantaine en moet geen PCR-test afleggen. Wie slechts één prik kreeg, moet zeven dagen in quarantaine. Vanaf de vierde dag kan de leerling opnieuw buiten als hij of zij dagelijks een negatieve zelftest kan voorleggen. Wie niet gevaccineerd is, moet wel nog tien dagen in quarantaine maar mag vanaf dag zeven naar buiten met een negatieve zelftest.

De regels in het onderwijs zijn zeker tot aan de krokusvakantie van kracht. Die start op maandag 28 februari.