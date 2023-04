Kinderen op ontdekking in de MaakBib van Poperinge

In een bibliotheek vind je meer dan boeken. In De Letterbeek in Poperinge leren kinderen vandaag T-shirts pimpen, dankzij de MaakBib. Ze maken er kennis met allerlei zaken rond wetenschap en techniek. Ook wel STEM-academies genoemd.

Impact beroepskeuze

Uit onderzoek blijkt dat STEM-academies een impact hebben op latere beroepskeuzes. Ze inspireren jongeren duidelijk, want in West-Vlaanderen is de belangstelling groot. "In elke gemeente is er een STEM-academie. Daar zijn we echt wel de beste in wat de Maakbibs betreft", zegt Vlaams Parlementslid Loes Vandromme.

De Vlaamse overheid doet ook heel wat inspanning om STEM nog meer in de kijker te zetten. Dat kan via onderwijs, maar ook dus in jongeren hun vrije tijd.