Kinderen ontdekken wereld van water op De Gavers

Over het belang van water en dan vooral kraantjeswater hebben zo'n 200 Harelbeekse kinderen vandaag geleerd in de Gavers. Ze maakten kennis met de productie van water en hoe ze met waterschaarste moeten omgaan. Volgende dinsdag is het Wereldwaterdag.

Tijdens workshops leren de Harelbeekse schoolkinderen bewust omgaan met water, en dan vooral kraantjeswater. Een uniek project van de Watergroep, de provincie en stad Harelbeke.

"De kinderen leren hoe kraanwater geproduceerd wordt, en het belang van kraanwater," zegt Tine Vandermeersch van De Watergroep. "Ze worden ook geconfronteerd met hun waterverbruik en de toenemende waterschaarste."

"Jong geleerd is oud gedaan," licht schepen Tijs Naert toe. "Verstandig omgaan met water is belangrijk. Ook met bomen en bossen die een belangrijk onderdeel zijn van de waterhuishouding. Dus het is heel belangrijk dat we daar bij de jonge leeftijd mee aan de slag gaan."

Het is duidelijk dat de kinderen ook echt iets hebben bijgeleerd vanmiddag. En dat ging heel ver, tot zelfs een workshop vegetarisch koken.