Kinderen niet welkom in Nieuwpoortse horecazaak

Op sociale media is er heel wat te doen rond brasserie Sir Charles op de Zeedijk in Nieuwpoort. Kinderen zijn er niet welkom.

Een vrouw wou er met haar dochter iets drinken op het terras waar nog een tafeltje vrij was. Ze zaten nog maar net toen de serveerster hen kwam zeggen kinderen er niet toegelaten waren. De vrouw dacht aanvankelijk dat het om een grap ging, maar dat bleek niet zo te zijn. Intussen ging haar verhaal viraal op Facebook. Blijkbaar hangt er aan de zaak een mededeling dat kinderen onder de zestien er niet welkom zijn.

Volgens Yves Van Moorter, voorzitter van Horeca West-Vlaanderen, heeft elke zaakvoerder het recht om bepaalde maatregelen te nemen of dus kinderen te weren. De vereniging komt daar dus niet in tussen. Overigens duiken ook steeds meer hotels of B&B's op waar kinderen niet welkom zijn.