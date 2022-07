Kinderen mogen vandaag ziekenhuis verlaten na hitteslag

De vijf kinderen die deze nacht in het ziekenhuis verbleven na een hitteslag op Chirokamp in Koekelare, mogen in de loop van de dag naar huis. De andere mochten gisterenavond al het ziekenhuis verlaten.

Een vijftiental kinderen uit Koekelare is gisteren naar het ziekenhuis gebracht nadat ze onwel waren geworden. Ze vertoonden symptomen van een hitteslag, dat is een zware vorm van een zonneslag. De MUG-arts ter plaatse besliste om een vijftiental kinderen preventief naar het ziekenhuis af te voeren. Niemand bleek in levensgevaar, dat laat Rode Kruis Vlaanderen weten.

Vijf kinderen moesten de nacht in het ziekenhuis doorbrengen. Die verkeren nu in goede gezondheid en mogen in de loop van de dag naar huis, laat brandweer Westhoek weten.

Verhoogde temperatuur

Het voorval gebeurde aan de Chirolokalen in de Ichtegemstraat in Koekelare. Het gaat om leden van Chiro Meerle uit Hoogstraten, in provincie Antwerpen. Het kamp werd onmiddellijk stopgezet en het medisch interventieplan werd afgekondigd. Ambulances kwamen massaal ter plaatse om de temperatuur van de kinderen omlaag te krijgen.

De kinderen hadden vermoedelijk een hitteslag. Dat ontstaat wanneer je je te lang in extreme temperaturen bevindt. De lichaamstemperatuur kan dan oplopen tot 41 °C. Dat kan zorgen voor bewusteloosheid.