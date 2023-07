Kinderen mee naar het werk in woonzorgcentrum

Vandaag mochten werknemers van woonzorgcentrum Hardoy in Ardooie hun kinderen meenemen naar het werk. "Onze bewoners genieten van het jong geweld in huis en ouders hebben zo gratis opvang."

Omdat vakantieopvang voor kinderen niet altijd gemakkelijk is, is woonzorgcentrum Hardoy in Ardooie zelf op zoek gegaan naar een gratis alternatief voor haar medewerkers. Die konden vandaag hun kind meenemen naar het werk.

Jong geweld

"We hebben gezien dat ouderen en jong geweld het heel goed met elkaar kunnen vinden. Tijdens het schooljaar komen kinderen van de opvang op woensdagnamiddag vaak langs en dat vinden onze bewoners zalig", klinkt het.

Beide generaties spelen dan samen gezelschapsspelletjes, toneeltjes, dansoptredens, ze zijn creatief bezig of bakken zelfs iets. Nu kunnen de kinderen zelfs zwemmen in het verwarmde zwembad. Als dat geen leuke opvang is.