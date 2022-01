Kinderen massaal present voor eerste coronavaccin

In het vaccinatiecentrum De Groene Meersen in Zedelgem zijn de eerste kinderen tussen vijf en elf jaar uit Zedelgem en Jabbeke gevaccineerd. Het medisch team heeft daar zeven vaccinatielijnen, om het prikken vlot te laten verlopen want de opkomst was groot.

Vandaag mocht het vaccinatiecentrum in Zedelgem de eerste kinderen ontvangen en hen hun eerste Pfizer-vaccin toedienen. Binnen een drietal weken krijgen ze net zoals de meeste volwassen een tweede prik. Voor vandaag werden er zo’n 835 kinderen uitgenodigd en daar gingen er heel wat ouders graag op in.

Om alles vlot te laten verlopen, hebben ze in De Groene Meersen een bijzondere medewerker ingeschakeld. Jimmy Magic zorg er met ballonnen voor dat de vaccinatie geen nare ervaring voor de kinderen wordt. Eens de kinderen hun prikje gehad hebben, krijgen ze een pasje met hun vaccinatiegegevens en een balpen in de vorm van een spuitje.

(Lees verder onder de foto.)

Benieuwd wanneer jouw kind een eerste coronavaccin krijgt? Bekijk het hier:

In Jabbeke en Zedelgem vaccineren ze op 8 en 12 januari kinderen tussen 5 en 11 jaar. De vaccinatie vindt plats in De Groene Meersen. Zo'n 1200 uitnodigingen gingen op de post.

Vaccinatiecentrum De Valkaart ontvangt op 12, 19 en 26 januari de kinderen van Oostkamp en Beernem. De gemeenten tellen samen een kleine 3000 kinderen in die leeftijdscategorie. De vaccinatie met het Pfizer-kids-vaccin gebeurt twee keer met drie weken tussen de eerste en tweede prik. Het tweede prikje geven ze op 2, 9 en 16 februari. Ze zullen vaccineren in de matsportenzaal en een deel van de sporthal.

Waregem begint kinderen te vaccineren vanaf 15 januari. Dat doen ze in Waregem Expo. De vaccinaties vinden plaats op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag. Aan de ingang doen ze aanpassingen om het centrum kindvriendelijker te maken. Zo voorzien ze ook meer tijd per kind en zal er een pediater aanwezig zijn. Verpleegkundigen van het CLB en Kind&Gezin vaccineren mee. Ook kinderen van Anzegem, Wielsbeke en Deerlijk kunnen naar Waregem Expo komen.

Vaccinatiecentrum De Kupe in Diksmuide begint eind januari met de vaccinatie van kinderen tussen 5 en 11 jaar. In de eerstelijnszone Westkust & Polder zal een groot deel van de kinderen via de school gevaccineerd kunnen worden. Bij de vaccinaties in de scholen kunnen ook kinderen met een domicilie buiten Diksmuide hun vaccin krijgen. Kiezen de ouders voor vaccinatie in het vaccinatiecentrum, dan moet het kind wel een domicilie in Diksmuide hebben. De vaccinaties in schoolverband zullen plaatsvinden tussen 17 en 21 januari voor het eerste vaccin en tussen 7 en 11 februari voor het tweede vaccin. De individuele vaccinaties op uitnodiging zullen plaatsvinden tussen 26 januari en 6 februari voor het eerste vaccin en tussen 16 en 27 februari voor het tweede vaccin. Telkens op woensdagnamiddag, zaterdag- en zondagochtend. Ook Koksijde, Alveringem, De Panne, Nieuwpoort en Veurne volgen min of meer dezelfde werking. Meer info vind je op de website.

Het vaccinatiecentrum Tielt Noord prikt de 5- tot 11-jarigen vanaf zaterdag 15 januari. Op 29 januari zouden ze klaar moeten zijn. De kinderen zijn welkom op zaterdag en woensdag. Diegenen met onderliggende aandoeningen krijgen voorrang. Ook kinderen uit Ruiselede, Pittem, Wingene, Meulebeke, Dentergem en Oostrozebeke zijn hier welkom.

In Kortrijk, Kuurne en Harelbeke zullen ze kinderen toch in het vaccinatiecentrum van Vaxpo in Kortrijk vaccineren. De werkgroep onderzocht om de vaccinatie in de scholen te kunnen laten plaatsvinden. Maar dat is definitief opzijgeschoven. Samengeteld gaat het in om zo'n 9 839 kinderen. In de week van 29 januari zou de vaccinatie van start kunnen gaan.

Wat breng je mee naar het vaccinatiecentrum

Elektronische identiteitskaart (kids eId) of ISI+ kaart van het kind.

Toestemmingsbrief indien het kind niet vergezeld wordt door een van de ouders (bv. door een oma, opa, tante, …). Deze brief kun je terugvinden en downloaden via www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen .

Een mondmasker is verplicht voor kinderen vanaf 6 jaar.

Broers en zussen samen

Heb je meerdere kinderen en stel je vast dat hun vaccinatie op andere tijdstippen ingepland is? Bij de meeste vaccinatiecentra kan je met meerdere van je eigen kinderen samenkomen. Je moet dan wel de afspraken verplaatsen.