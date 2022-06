Kinderen leren over de vis in de Leie

In Kortrijk kunnen leerlingen van drie basisscholen vandaag vissen zien en voelen. Een visserijbioloog geeft ook uitleg over het visbestand in de Leie.

Met de schooldemonstraties wil het agentschap Natuur en Bos het project 'Rivierherstel Leie' in de verf zetten. Gisterenmiddag zette het agentschap drie fuiken uit en daar zaten een dertigtal vissen in waar de kinderen nu alles over leren. Sinds de jaren '90 zit er opnieuw vis in De Leie en het gaat verder de goeie kant op.