Kinderen leren maaltafels met liedjes in de klas

Maaltafels leren hoeft niet saai te zijn. Dat bewijst Wouter Spaen, een leerkracht van het vierde leerjaar uit een basisschool in Rumbeke. Hij maakte een album met tien liedjes om kinderen al zingend en dansend de tafels van vermenigvuldiging aan te leren.

Leerkracht Wouter is het brein achter de songs. "Ik merkte al snel bij de tafels dat er wat problemen waren in het vierde leerjaar. Ik ben ook muzikant en dacht: 'ik maak er een lied van en ik test dat in de klas'. Dat werkte wel, toen heb ik een volledig album gemaakt", zegt Wouter Spaen.

Telkens in andere stijl

Uiteindelijk maakt Wouter tien liedjes, één voor elke tafel van vermenigvuldiging, telkens in een andere stijl, van dance over hiphop tot reggae.

De nummers op het album ‘Maal je mee’, zijn ingezongen door twee bekende West-Vlamingen: acteurs Maaike Cafmeyer en Mathias Sercu, beiden te zien in de serie Chantal op Eén. "Ik had het zelf ingezongen, maar heb een West-Vlaams accent. Als ik er een Vlaams product van wil maken, moet er een deftige stem op staan."

De leerlingen kunnen deze manier van leren alvast smaken. Naast de tien liedjes zit er ook een boekje, kaarten en een memoryspel om de tafels onder de knie te krijgen. Alle info over dit educatieve project vind je op de website.