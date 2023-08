Kinderen in buitengewoon onderwijs van Roeselare zitten helft minder lang op bus dankzij pilootproject

Leerlingen die met de bus naar het buitengewoon onderwijs gaan, dreigen vanaf vrijdag weer langer onderweg te zijn. In Roeselare werken ze daarom met een pilootproject om de reistijden met de helft in te korten.

De katholieke onderwijskoepel heeft een enquête gehouden onder schooldirecties van het buitengewoon onderwijs. Meerdere directies gaven aan dat de afspraak van maximaal 90 minuten rittijd dreigt te worden overschreden.

Minibusjes en taxi's teruggeschroefd?

Een contactpersoon van De Lijn zou zelfs hebben verklaard dat de regel van 90 minuten niet meer van toepassing is. Volgens het kabinet van minister Lydia Peeters blijft de regel wel overeind. "De Lijn is volop aan het werk om problemen op te lossen."

De minibusjes en taxi's die vorig jaar zijn ingevoerd om reistijden in te korten, zouden weer worden teruggeschroefd. Maar volgens het kabinet Peeters klopt dat niet. Wel kan het gebeuren dat kinderen die vorig jaar nog met een taxi werden gebracht, nu met een bus moeten reizen omdat het efficiënter is.

Wandelen of fietsen

Vroeger werden ook alle leerlingen van het bijzonder onderwijs van Sint-Idesbald in Roeselare met de bus opgehaald. Waardoor de reistijd van sommige leerlingen met extra noden, veel te hoog was.

Nu werkt de school al enkele jaren met fiets- en wandelpoules. "Wij screenen de leerlingen om te kijken of ze op een andere manier naar school kunnen. In kleine groepjes begeleiden we hen met de fiets of te voet. We hebben ook een mobi-coach die leerlingen traint om het openbaar vervoer te nemen", zegt directeur Gerrit Demolder.

180 minuten

Het project loont: "We zitten momenteel met een daling van ongeveer 50 tot zelfs 60 procent. Voor 2017 konden leerlingen 120 tot 180 minuten op de bus zitten. Momenteel zit dat op ongeveer 90 minuten tot uitschieters van 105 minuten", zegt Mher Ghazarian, coördinator van het pilootproject.

Het project loopt ook in andere scholen in West-Vlaanderen en krijgt daarvoor centen van Vlaanderen.