Kinderdagverblijf brengt boslucht naar binnen

De voor- en naschoolse kinderopvang KIDZ in Rumbeke bij Roeselare pakt uit met een innovatief luchtbehandelingssysteem waardoor een dag in het kinderdagverblijf naar eigen zeggen net zo gezond wordt als spelen in het bos.

Daarvoor doet het verblijf een beroep op het Gentse bedrijf TakeAir. Dat bedrijf ontwikkelde een systeem waarbij de lucht in gebouwen verbeterd wordt door organismen via ventilatiekanalen te verspreiden. Dat wordt al in kantoorgebouwen toegepast.

Wie van jongs af aan frequent met de natuur in contact komt, ondervindt daar voordelen van op de fysieke, maar ook mentale gezondheid. Zo zorgt dat bij jonge kinderen voor een lagere bloeddruk op latere leeftijd en een betere mentale veerkracht. Gezien het niet mogelijk is om het kinderdagverblijf midden in een bos te plaatsen, haalt KIDZ nu dus de boslucht binnen. "Daarenboven gaan we ook de aankleding van ons gebouw op termijn een meer natuurlijke uitstraling geven", zegt Bart Wenes.

"Gezondere lucht dan in het Zwarte Woud"

De verspreide organismen die via het luchtsysteem naar binnen worden gebracht zijn aanwezig in de bodemgrond. Die lucht wordt gemonitord en vergeleken met de luchtkwaliteit in Baden-Baden in het Zwarte Woud in Duitsland. Volgens de initiatiefnemers zou de verrijkte lucht minder ongunstige bestanddelen bevatten dan in de lucht daar.