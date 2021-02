Kinderboerderij moet 40 vogels laten afmaken

Door een uitbraak van de vogelgriep in de buurt van kinderboerderij Bokkeslot in Deerlijk heeft boer Willem Labeeuw afscheid moeten nemen van 42 beestjes. Ze zijn preventief opgeruimd om te voorkomen dat het vogelgriepvirus zich verder verspreidt.

Het gaat om kalkoenen, kippen, eenden en ganzen.

De vogelgriep brak uit in een nabijgelegen kalkoenkwekerij. Daar werden 28.000 dieren afgemaakt. In de kinderboerderij zaten alle vogels opgehokt en ze vertoonden geen ziekteverschijnselen. "Maar we konden niet anders dan ze preventief te laten afmaken. Enkel twee pauwen en zeven duiven mogen blijven. Blijkbaar zijn die minder vatbaar voor de ziekte en geven ze het virus minder door," vertelt een aangeslagen Willem Labeeuw.

"Het doet echt pijn onze dieren zo te moeten afgeven, de lege hokken en parken te moeten aanzien. Vooral voor onze medewerkers die deze dieren ook de voorbije ‘stille’ maanden goed bleven verzorgen. We moeten nu weer verder boeren. Ooit bouwen we ons hoenderhof weer op en komen we weer met positief nieuws van op het Bokkeslot, maar nu hebben we het even heel moeilijk."